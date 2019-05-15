رياضة | أخصائي تغذية يفجر مفاجأة عن أنباء تناول طارق حامد للمنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخصائي تغذية يفجر مفاجأة عن أنباء تناول طارق حامد للمنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دكتور شريف عزمي أخصائي التغذية، حقيقة تناول طارق حامد لاعب الزمالك للمنشطات، كما تردد عنه خلال الأيام الماضية.

وقال عزمي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن طارق حامد لو تناول المنشطات، لتعرض للإصابات أكثر من أي لاعب آخر.

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وواصل أن طارق حامد ومحمد إبراهيم لاعبي الزمالك من أكثر اللاعبين التزاما وهما على تواصل مستمر معه الفترة الحالية.

وأكد أنه كان مع الزمالك قبل مباراة العودة أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفيدرالية 2015 ونجح الفريق في تقديم مباراة تاريخية وفاز بثلاثية نظيفة بعشرة لاعبين فقط.