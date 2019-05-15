رياضة | البنك الأهلي يستغني عن 12 لاعبا عقب التأهل للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنك الأهلي يستغني عن 12 لاعبا عقب التأهل للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق الاستغناء عن 12 لاعبا بعد الصعود للدورى القسم الثاني.

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ويشمل قرار الاستغناء كلا من : عبد الفتاح حسن حارس المرمى وأحمد مرعي، عمرو عزت ومحمد الشربيني وأحمد عيد وعبد المجيد ياسين وسعد السعيد وأسامة مصطفى وكونى أمادو وحسام جمالية وسيد مدبولي ومحمود مجدى ريشة، إضافة إلى إنتهاء تعاقد اللاعب محمود قرني.

وكان مجلس إدارة البنك الأهلي قد قرر تجديد الثقة في الجهاز الفني استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.