رياضة | أيمن أشرف يظهر في مران الأهلي بـ"واقي الوجه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن أشرف يظهر في مران الأهلي بـ"واقي الوجه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرتديا لقناع واقي على الوجه خلال مران الفريق الأحمر الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وارتدى أشرف واقي الوجه بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الخميس على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.