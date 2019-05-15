شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد كابتـن في «كريم» والمجدوعي يدعمه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

بات لاعب النادي الأهلي السابق عبدالمجيد الغامدي قائداً لسيارة خاصة ويعمل في شركة كريم لخدمات التوصيل على إثر التفاعل الكبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع الخبر المنشور في "الخليج 365" وقصة معاناته الأسرية المتمثلة في تراكم الديون عليه بقيمة 36 ألف ريال لصالح وزارة الأوقاف نظير استئجار منزل يعوله وأفراد عائلته.

وقدمت شركة كريم سيارة للغامدي تمكنه من الانضمام للعمل ضمن طاقمها، وأكد الغامدي تواصل مسؤول في شركة كريم لإنهاء الإجراءات الرسمية، وردت شركة المجدوعي للسيارات بتغريدة تؤكد فيها التزامها بدفع نصف قيمة سيارة من نوع سوناتا لعبدالمجيد الغامدي، كما حظيت التغريدة بتفاعل من محبي الخير بهدف دعم عبدالمجيد الغامدي مادياً والمساهمة في إخراجه من الأزمة التي تكاد تعصف به إلى جانب أفراد أسرته المكونة من 7 أبناء وزوجة.

من جانبها، أوضحت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية، عبر تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: «إشارة للحوار المنشور اليوم في "الخليج 365" لحارس الأهلي السابق عبدالمجيد الغامدي، وتحدث فيه عن حالته المادية الصعبة، فإن الجمعية تؤكد متابعتها لحالته منذ عامين ولديها ملف كامل عن وضع اللاعب، وقدمت له بعض المساعدات في حدود إمكانيات الجمعية كما ساهم رئيس مجلس الإدارة في توفير وظيفة للاعب».