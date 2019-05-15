شكرا لقرائتكم خبر عن السعد يكتسح رابطة ريال مدريد والنمور تفترس المجيدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهل فريق السعد لدور ربع النهائي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الثالثة لسُداسيات كرة القدم، المُقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، الواقع بحي الروضة بجدة، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشال ميديا، وجماهير غفيرة.

واستطاع لاعبو فريق السعد تحقيق فوزهم الثاني على التوالي في البطولة وذلك على حساب فريق رابطة ريال مدريد بنتيجة (7/‏3)، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة خسر فريق سمو المجيدية من خصمه فريق نمور جدة بنتيجة (7/‏4)، مُعوضاً الأخير خسارته لمباراته الأولى السابقة. وعلى ضوء نتيجة المباراتين يكون فريق السعد قد تصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، يليه في المرتبة الثانية فريق نمور جدة بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن سمو المجيدية الذي جاء ثالثاً بنفس الرصيد النقطي، وتذيل فريق رابطة ريال مدريد المجموعة الثالثة بدون نقاط.

وبانتهاء مباريات الجولة الثانية تكون الفرق التي ضمنت التأهل لدور ربع النهائي هي: الجمبري وجمعية رعاية الرياضيين والسعد، وبانتظار نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي والتي من خلالها سيكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة، حيث ستنطلق اليوم (الأربعاء) بلقاءين ضمن المجموعة الأولى حيث يتقابل فريق منطقة الجمبري مع لوفت في تمام الساعة (10:15)، وفي المباراة الثانية يلتقي الشاطري مع باوزير (الساعة 11:15).