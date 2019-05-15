شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع الصحي للأمير بندر بن محمد يوحد الرياضيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تفاعل الهلاليون وغيرهم من الرياضيين مع الخبر الذي غرد به نادي الهلال عبر حسابه في «تويتر»، عن تعرض الرئيس السابق لهيئة أعضاء الشرف بنادي الهلال الأمير بندر بن محمد لوعكة صحية أُدخل على إثرها غرفة العناية المركزة، في أحد المستشفيات خارج المملكة، وقد ضج «تويتر» بتغريدات عدة من شخصيات رياضية مرموقة وإعلاميين تفاعل معها الجمهور، تمنوا فيها الشفاء العاجل للرئيس الذهبي للنادي، المعروف بدماثة خلقه، من خلال هاشتاق #دعواتنا_بالشفاء_للامير_بندر_بن_محمد.

وكشفت المشاركات مدى اللحمة التي يتمتع بها الوسط الرياضي، خصوصا في أوقات الشدائد الإنسانية، إذ كانت أغلب التغريدات مشتملة هذا الدعاء «نرجو من الله العلي القدير أن يشفي الأمير ويعافيه عاجلا غير آجل». يذكر أن الأمير بندر بن محمد سبق أن قدم استقالته من منصبه كرئيس لهيئة أعضاء شرف نادي الهلال في أبريل العام الماضي وذلك لظروفه الصحية التي لم تساعده على الاستمرار في هذا المنصب، وكان الأمير بندر بن محمد تعرض قبل 3 أشهر لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات جدة.