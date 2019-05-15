إيقاف وكيل الأعمال مينو رايولا يهدد بفشل العديد من الصفقات الصيفية

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يواجه العديد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفية القادمة خطر الفشل بسبب إيقاف الاتحاد الإيطالي لوكيل الأعمال الشهير الإيطالي - الهولندي مينو رايولا وحرمانه من ممارسة نشاطه لمدة ثلاثة اشهر تمتد من الثالث من شهر مايو الجاري و حتى الثالث من شهر اغسطس المقبل ، وهي العقوبة التي صادق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويرتبط عدد هام من النجوم برايولا، حيث سيتضررون من إيقاف وكيل أعمالهم الشهير ، خاصة الاسماء المرشحة لتغيير الأجواء بنهاية الموسم الجاري (2018-2019).

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن قائمة اللاعبين الذين يتوقف مصيرهم على رايولا تضم ألمع النجوم الذين تتنافس عليهم أكبر الأندية الأوروبية من أجل كسب خدماتهم، وهم :

1- الإيطالي الصاعد جيان لويجي دوناروما حارس نادي أي سي ميلان الإيطالي الذي اقتنع بأن الوقت قد حان لتغييره الأجواء ، خاصة بعد الاخفاقات التي مني بها فريقه محلياً و قارياً، وسعيه لاستغلال حالة التألق التي يعيشها لحراسة عرين احد الأندية الكبيرة.

2- الهولندي المتميز ماتيس دي ليخيت مدافع نادي أياكس امستردام الهولندي، حيث تحتاج صفقته هو الآخر لخبرة رايولا في حسمها، في ظل التوقعات عن قرب انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني .

وكانت تقارير صادرة من إسبانيا قد أكدت بأن الناديين اتفقا على كافة التفاصيل، وان رايولا هو من اوقف الصفقة حتى يحصل على حصته منها قبل صدور العقوبة بحقه، ليجد اللاعب نفسه حالياً في موقف حرج.

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3- الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ، حيث يرتبط مصيره برايولا بعدما اصبح رحيله عن النادي بإتجاه ريال مدريد الإسباني مسألة وقت فقط.

وكان رايولا قد أدى دوراً حاسماً في انتقال بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 ، في صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 100 مليون جنيه استرليني ، وبالتأكيد فإن دور وكيل الأعمال هذه المرة سيكون اكبر، خاصة في حال أبدت إدارة النادي الإنكليزي تمسكها باللاعب .

4- الإيطالي الصاعد مويس كين مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ، الذي يرغب في البقاء في تورينو ، إلا ان إدارة النادي قد تضعه على قائمة الانتقال من أجل إفساح المجال امام استقطاب عنصر آخر اكثر خبرة منه .

5- الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي ، والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري ، ويحتاج لوكيل اعماله ليبحث له عن إتمام صفقة تساعده على استعادة مستواه سواء بالبقاء مع ناديه أو الانتقال لنادٍ فرنسي آخر، أو مغادرتهما نحو دوري جديد.

6- الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو اللاعب الذي بقي وفياً لفريقه الباريسي منذ انتقاله لصفوفه عام 2012 ، غير ان فشل الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا قد يدفع به إلى الرحيل بحثاً عن نادٍ يعزز من فرصته في المنافسة على اللقب القاري.

يشار الى أن آمال اللاعبين المرتبطين برايولا تبقى معلقة على الاستئناف الذي تقدم به للطعن في العقوبة، حيث يأمل وكيل الأعمال الإيطالي الأصل أن يتم تخفيفها او حتى تغيير توقيتها الى ما بعد نهاية الصيف القادم.

