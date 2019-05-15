شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يطير اليوم إلى تركيا للمشاركة فى بطولة سيرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى تركيا للمشاركة ببطولة سيرياس الدولية، والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 20 مايو الجارى .

وتضم بعثة المنتخب كلا من سارة عاصم ، و رضوى سيد ، و ريم أحمد ، و جيانا فاروق ، و فريال أشرف ، و أمنية محمد ، و سارة عبده ، و إيمان أشرف ، فوزية محمود ، و شهد إيهاب ، أسماء ، ية هشام ، على محمد ، فراس أسامة ، و عبد المنعم محمد ، و مؤمن أحمد سعيد ، و عمر احمد عبد المنعم ، و عبد الله هشام ، و كريم أيمن ، و عبد الله ممدوح ، و عمر اشرف ، و عمرو علاء ، و محمد السيد ، وأحمد أشرف ، و كريم وليد صلاح الدين

ويرأس بعثة المنتخب أحمد أبو عيشة ، و يرافقهم سيف النصر مصطفى مدرب الكاتا ، و محمد عبد الرحمن و هانى قشطة مدربا الكوميتيه .