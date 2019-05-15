صور.. محمد عادل يجتمع مع لاعبى المقاولون العرب فى حضور النحاس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة بالمقاولون العرب اجتماعا مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بحضور الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، على هامش مران الفريق الذى أقيم أمس الثلاثاء، فى بداية الاستعداد لمواجهة ال،هلى التى ستقام 28 مايو الجارى فى الجولة 33 للدورى. وحرص محمد عادل فتحى على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز فى مباراتى الاهلى وبتروجت فى ختام الدورى. Advertisements وطلب فتحى من اللاعبين بالتحلى بالروح القتالية والإصرار والتمسك بالمنافسة على المركز الرابع بالدورى تكليلا لجهود الفريق على مدار الموسم. ويواصل ذئاب الجبل تدريباتهم على ملعبهم حيث يعكف الجهاز الفنى على دراسة فريق الاهلى ومتابعة مباراته مع انبى المقرر لها بعد غد الخميس.

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