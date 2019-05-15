شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهندة: "كل الكلام مش هيوصف مشاعرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم، بعيد ميلاده ابنته الكبرى شاهندة الـ 21.

ونشر عصام الحضرى فيديو لمجموعة من الصور لابنته شاهندة بأغنية عن علاقة الأم بأبيها، وعلق على الفيديو قائلا: "بنتى الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام إلى فى الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعرى . كل سنة وانتى طيبة يا حبيبة قلبى و العمر كله ليكى فى سعادة و خير يا حبيبتى".

علاقة النجم عصام الحضرى ببناته علاقة مميزة للغاية، فهو يحرص على إبرازها عبر حسابته على "السوشيال ميديا"، وآخر ظهور للحضرى على "انستجرام" كان من خلال فيديو نشره مع ابنته الصغرى شايان حيث قال عصام الحضرى لابنته: "شيونة بتحبى بابا أد أيه؟" لترد عليه: "أد البحر وسمكاته"، وسألها الحضرى: "بابا بيلعب إيه؟"، لترد عليه: بيعلب كورة، وعاد ليسألها: "بيقف إيه؟"، وردت شايان: "جون".



الحضرى وابنته

وسأل الحضرى ابنته: "بيعرف يقف ولا مبيعرفش يقف؟"، فردت شايان: "بيعرف يقف بس بيقع"، وسألها الحضرى مرة أخرى: "الناس بتقول لبابا إيه فى الشارع؟.. فردت شايان: "السد العالى"، وسألها الحضرى: "إيه تانى؟، وردت شايان: "ارقص ياحضرى" وهى تحرك أيديها، ليحصل منها على قبلة فى نهاية الفيديو.

Advertisements

وكان الحضرى قد أعلن أن عقده انتهى مع فريق النجوم، مبديا حزنه بعد تأكد هبوط النجوم للمظاليم، بعد المشاركة هذا الموسم فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى، متمنيًا التوفيق لهم فى المرحلة المقبلة، والعودة سريعًا للدورى.

مضيفا "أخوض تدريباتى مع النجوم بشكل منتظم، كما أخوض تدريبات فردية يومًا للحفاظ على لياقتى، لكننى لم أحسم وجهتى المقبلة بعد الرحيل عن النجوم، فقد انتقل لنادى آخر، وكل شىء وارد".