شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم للتايكوندو فى مانشيستر بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم بطولة العالم للتايكوندو بمدينة مانشيستر الإنجليزية والتى تستمر حتى 19 مايو الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى، ويشارك المنتخب بقائمة تضم 6 لاعبين ولاعبات، بخلاف الثنائى هداية ملاك ورضوى رضا اللاتى تلحقن بالبعثة من صربيا حيث تقيما معسكر من تنظيم الشركة الراعية.

ويرأس البعثة كريم شبانة، ويرافقهم حسن كمال رئيس اللجنة الطبية، بالإضافة إلى تامر صلاح، وأسامة السيد ومحمد مجدى مدربين.

يذكر أن عمرو سليم رئيس الاتحاد غادر إلى انجلترا لحضور عمومية الاتحاد الدولى، والتى أقيمت أمس على هامش منافسات البطولة.