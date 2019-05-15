شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتقد أحمد صبحي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفتقد فريق سموحة مجهودات أحمد صبحي الظهير الأيمن عن مباراة بتروجت المقبلة والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.

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كان صبحي قد حصل على الإنذار الثالث اثناء مباراة الأهلي و سموحة التي انتهت بفوز الاول بهدف نظيف احرزه الأنجولي جيرالدو .