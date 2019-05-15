شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتقد أحمد صبحي أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يفتقد فريق سموحة مجهودات أحمد صبحي الظهير الأيمن عن مباراة بتروجت المقبلة والمقرر اقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز.
كان صبحي قد حصل على الإنذار الثالث اثناء مباراة الأهلي و سموحة التي انتهت بفوز الاول بهدف نظيف احرزه الأنجولي جيرالدو .
مباراة سموحة وبتروجت ستكون مصيرية للفريقين، إذ يتواجد الأول في المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثاني في المركز 16 برصيد 34 نقطة.
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