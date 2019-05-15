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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد أقامة مباراة واحدة فقط الثلاثاء 14 / 5 / 2019 ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق بيراميدز نظيرة وادى دجلة .
بيراميدز يبتعد عن سباق الفوز بالدورى بتعادل مثير أمام دجلة.. فيديو
تعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.
وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى :
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