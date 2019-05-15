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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت مباراة واحدة فقط الثلاثاء 14 / 5 / 2019 ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق بيراميدز نظيرة وادى دجلة .

بيراميدز يبتعد عن سباق الفوز بالدورى بتعادل مثير أمام دجلة.. فيديو

تعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

وبهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 66 نقطة متساويا مع الزمالك فى نفس عدد النقاط بينما أحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 70 نقطة .

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وياتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى :