صور.. "قناع" أيمن اشرف يتصدّر مران الأهلي استعداداً لإنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صوراً لمران فريق الاهلي مساء الثلاثاء بإستاد التتش إستعداداً لمباراة انبي المقرر لها العاشرة من مساء الخميس، بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز.
ويظهر في الصور ايمن أشرف لاعب الفريق مُرتدياً "قناع" لإصابته في الأنف خلال مباراة سموحة الأخيرة التى فاز فيها الأهلي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة بالدوري.
الاهلي يدخل لقاء انبي مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة ، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (1)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (2)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (3)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (4)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (5)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (6)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (7)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (8)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (9)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (10)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (11)
مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي (12)
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