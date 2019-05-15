شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد الكأس مديرًا فنيًا لفريق الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الأوليمبي السكندري، برئاسة المهندس طارق السيد، واللواء جمال عبدالعال، نائب رئيس النادي، إسناد الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى أحمد الكأس، لاعب الزمالك والأوليمبي سابقًا.
يعاون «الكأس» خالد عبده مدربًا عامًا، ويسري عز وإبراهيم فرج مدرب حراس المرمى، وأيمن شعبان مديرًا للكرة.
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