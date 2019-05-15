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60 يوماً ويعود الفرج

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏أجرى لاعب فريق ⁧‫الهلال الأول لكرة القدم «سلمان الفرج» أمس الثلاثاء عملية الفتق في ألمانيا تكللت ولله الحمد بالنجاح، هذا وأكد الجهاز الطبي بنادي الهلال أن فترة تأهيل اللاعب سوف تستغرق قرابة الشهرين وسيكون جاهزاً مع بداية استعدادات الفريق الهلالي للموسم الرياضي الجديد.

على صعيدٍ آخر ضمت قائمة مدرب منتخب «البيرو» لبطولة كوبا أمريكا لاعب الهلال كاريلو، ومن المتوقع أن لا يكون اللاعب ضمن قائمة الفريق الهلالي في البطولة الآسيوية في حال تم تجديد عقده مع الهلال الذي ينتهي موسمه غداً الخميس أمام فريق الشباب ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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