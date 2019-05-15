شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الشاب يكسب سلوفينيا ويختتم معسكر النمسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تغلب المنتخب الوطني تحت 20 عاماً على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة 2-0 في المباراة التجريبية التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب قلعة شيليتن بمدينة ستوبين بيرغ بالنمسا، في ختام معسكر «الأخضر» الشاب المُقام بمدينة «باد فالترسدورف»، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وافتتح لاعب خط وسط المنتخب الوطني محمد منصور التسجيل للأخضر في الدقيقة 42 من مجريات الشوط الأول، في حين أضاف زميله المهاجم يحيى النجعي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.

من جهة أخرى، تغادر بعثة «الأخضر» الشاب اليوم الأربعاء إلى لشبونة بعد ختام المعسكر الإعدادي المُقام في النمسا، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب البرتغال ودياً في آخر المباريات التجريبية ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد المونديال.

يُذكر أن المنتخب الوطني الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، والذي سيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا في 25 من شهر مايو الجاري.