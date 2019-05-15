شكرا لقرائتكم حازم امام: العلاقة بين المدربين والأندية مش مفهومة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تعاقد الأندية مع مدربين و إقالتهم بعد ذلك ، غير مفهوم فى الدوري المصري.

أضاف حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT الأندية تتعاقد فى بداية الموسم مع مدرب ما وبعد 4 أو 5 مباريات يتم إقالة المدرب بسبب سوء النتائج ويتم إستقدام مدرب آخر ويحقق نتائج سيئة ، والأفضل هو البقاء على المدرب الأول الذى تعاقد مع لاعبين وقضى معهم فترة إعداد أما الإقالة بعد مباراتين أو ثلاثة قرار غير مفهوم.

تابع نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أنه يتمني من الأندية الموسم المقبل الاستقرار على أسماء المدربين من بداية الموسم وعدم التغيير الكثير للمدرب.