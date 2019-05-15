شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك.. كم لاعب بالفراعنة حصل على لقب أفضل لاعب فى الكان؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز 6 لاعبين من منتخب مصر بلقب أفضل لاعب في البطولة مقابل 4 من الكاميرون، و3 من غانا وكان أول لقب للاعب مصري في بطولة 1957 التي أقيمت بالسودان، من نصيب محمد دياب العطار الشهير بـ"الديبة"، ثم حصل عليها الجوهري وأحمد حسن "مرتان" ، حسن الشاذلي وحسني عبدربه.

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