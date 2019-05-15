شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام النجوم في الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه بيراميدز فريق النجوم يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري، حيث يرغب فريق بيراميدز في تحقيق الفوز حتى يحافظ على فرصه المتبقية في المنافسة على اللقب.

وستنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء وستقام على ملعب "الدفاع الجوي"، حيث يرغب فريق النجوم في تحقيق فوز معنوي على الأقل، خاصة أنه هبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية.





موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام النجوم في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز، ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يرغب الفريق في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه المتبقية في المنافسة على اللقب، ولو أن يبدو أن الصراع قد حسم وانحسر بين الأهلي والزمالك فقط.

ولعب بيراميدز 33 مباراة، بيما لعب الأهلي 30، والزمالك 29 مباراة فقط، الأمر الذي يؤكد أن المنافسة أن انحسرت بشكل كبير بين قطبي الكرة المصرية.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام النجوم في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز، بينما يدخل النجوم المباراة وهو يبحث عن تحقيق فوز معنوي سيعني له الكثير، خاصة أنه قد هبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل حالياً المركز الأخير بجدول الترتيب وفي رصيده 18 نقطة فقط.

وأعلن العديد من النجوم المتواجدين في الفريق، وعلى رأسهم المدافع محمود فتح الله، والمهاجم صلاح أمين، والحارس الأسطوري عصام الحضري، عن عدم استمرارهم مع الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة عقب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

Advertisements





موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام النجوم في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز، ويحاول بيراميدز تحقيق انتصار هام من أجل محاولة حجز مركزاً يؤهله إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه سيكون إنجازاً كبيراً للفريق، حيث ستكون هي المرة الأولى التي يشارك فيها في هذه البطولة.

ونجح فريق بيراميدز في تكوين فريق جيد، استطاع أن يزاحم قطبي الكرة المصرية على لقب الدوري منذ الموسم الأول له.

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام النجوم في الدوري المصري

موعد مباراة بيراميدز، وبالرغم من أن النجوم قد صعد للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، إلا أنه لم يستطع أن يحافظ على استمراه بالمسابقة وسط الأضواء والشهرة.

وعانى الفريق خلال الموسم من تذبذب كبير في المستوى، حيث كان أحياناً يستطيع أن يقدم مباراة جيدة أمام فريق كبير، ثم ينهار في المباراة التالية بشكل مفاجيء.