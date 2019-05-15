شكرا لقرائتكم حلمى طولان يمنح لاعبى الاتحاد راحة سلبية قبل لقاء الطلائع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، راحة سلبية اليوم الأربعاء للاعبين استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى.

وكان طولان قد قرر تعديل موعد مران الفريق أمس الثلاثاء، ليكون فى الساعة الثانية والنصف عصراً، بدلاً من العاشرة مساءاً، على أن يستأنف التدريبات غداً الخميس .

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط.