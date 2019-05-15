سموحة يفقد خدمات صبحي امام بتروجت...

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جدة - عمرو شويل يغيب أحمد صبحي ظهير ايمن فريق سموحة عن مباراة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل . كان صبحي قد حصل على الإنذار الثالث اثناء مباراة الأهلي و سموحة التي انتهت بفوز الاول بهدف نظيف احرزه الأنجولي جيرالدو . Advertisements و تعرض أحمد صبحى الظهير الأيمن للاصابة واثارت قلق متابعى المباراة ونجح الجهاز الطبى لنادى سموحة فى التدخل لإسعافه سريعا واستطاع بعدها الظهير الأيمن للفريق السكندرى بشكل طبيعى. يذكر أن الأهلى قد نجح فى حصد الثلاث نقاط أمام سموحة بعد الفوز الذى حققه الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله البديل الأنجولى جيرالدو فى الدقيقة 98.

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