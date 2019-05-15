شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج دورة الصيد الرمضانية برعاية "الخليج 365"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل دورة الصيد الرمضانية فعاليتها لليوم السابع برعاية الخليج 365 ، والتي أنطلقت يوم الأربعاء الماضي بملاعب نادي الصيد ، حيث اقتربت الجولة الثانية من دور المجموعات علي الانتهاء . وشهدت مباراة الافتتاح لقاء بين نجوم الاهلي بقيادة خالد بيبو ونجوم الزمالك بقيادة حازم امام حيث تمكن نجوم الابيض بالفوز علي نجوم المارد الاحمر 7-3. Advertisements وتمكن فريق كريم حسن شحاته من الفوز علي النجوم 2-1 ، فيما تعادل نجوم عابدين مع الصيد 1-1، وتفوق مدرسة عاشور علي ليفربول 1-0 ، وفوز أحمد ماهر علي سيد سيكا 4-0 ، وتعادل الدرب الاحمر مع الجونة 2-2 ، وخسارة شباب كرداسة من المستقبل 1-0 .

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