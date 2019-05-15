ترتيب جدول الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة...

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جدة - عمرو شويل ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019 ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019، حيث شهد إقامة مباراة واحدة بين بيراميدز ووادي دجلة، على ستاد "الدفاع الجوي"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

ترتيب جدول الدوري المصري اليوم الإثنين 14-2019، حيث ظل النادي الأهلي متربعاً على صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، يليه الزمالك وبيراميدز بنفس الرصيد من النقاط وهو 66 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري وبيراميدز يتعثر مجدداً ويبتعد عن سباق المنافسة على لقب الدوري ترتيب جدول الدوري المصري، حيث اكتفى فريق بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 مع فريق وادي دجلة، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة. Advertisements

أحرز الهدف الأول لوادي دجلة اللاعب محمد هلال بالدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وذلك بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

بينما أحرز هدف التعادل لفريق بيراميدز اللاعب إيريك تراوري بالدقيقة 66 من عمر المباراة، بعدما تلقى الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ليضعها في الشباك.

بهذا التعادل ارتفع رصيد بيراميدز إلى 66 نقطة ليتساوى مع الزمالك في عدد النقاط، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الـ10.