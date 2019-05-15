شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ على لطفي فى مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدريبات تأهيلية وبدنية في الجيم اكتفى بها علي لطفي، حارس مرمى الأهلي فى تدريبات مساء أمس على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لطفي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.