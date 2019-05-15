شكرا لقرائتكم حمزة إدريس: الأخضر الشاب سيدخل المونديال بجاهزية عالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حمزة إدريس المشرف العام على المنتخبات السنية السعودية، أن الأخضر الشاب وصل إلى نسبة جاهزية مرتفعة نسبياً، كاشفاً أن الجهاز الفني يتابع المنتخبات التي سيواجهها في كأس العالم للشباب التي ستقام نهاية الشهر الجاري في بولندا.
وقال إدريسلبرنامج "في المرمى": لا ننظر إلى نتائج المباريات الودية بقدر المردود الفني، استفدنا من خسارة كولومبيا أكثر من الفوز على سلوفينيا، وبشكل عام نسير بشكل جيد لإتمام جاهزية المنتخب قبل خوض معترك مونديال كأس العالم للشباب.
وأضاف: وصلنا إلى ما نسبته 70% من الجاهزية، وهناك معسكر أخير في البرتغال ونأمل أن نصل إلى البطولة بنسبة عالية جداً من الجاهزية.
وأردف: بدأنا مراقبة منتخبات فرنسا وبنما ومالي منذ ظهور نتائج القرعة، وذلك من خلال المحلل الفني الخاص بالمنتخب السعودي للشباب، والمدرب خالد العطوي يعقد محاضرات مكثفة لكشف نقاط القوة والضعف في المنتخبات المنافسة.
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