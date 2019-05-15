شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان في الدوري العراقي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي تنطلق عصر اليوم منافسات الجولة ال 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين فقط. يلتقي فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه فريق النجف في بغداد، بينما يتقابل فريق نفط الجنوب مع جاره فريق الميناء في البصرة. من جانب آخر، أنهى لاعب المنتخب العراقي الأول وفريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني تعاقده مع فريقه بشكل نهائي وسيختار فريقاً جديداً سيمثله في الموسم الكروي المقبل. يذكر أن علي حصني أجرى عملية جراحية في لبنان مؤخراً.

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