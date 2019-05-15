الأولمبياد الخاص الدولي: شكراً محمد بن زايد وشعب الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرؤساء الإقليميون بالأولمبياد الخاص الدولي خلال اجتماعات المكتب التنفيذي المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تعقد لأول مرة في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولي، بالمقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بما حققه الأولمبياد الخاص الإماراتي من إنجاز خلال مشاركته بالألعاب العالمية التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في مارس الماضي.

وحقق أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي الفوز ب182 ميدالية متنوعة عبارة عن 64 ذهبية و55 فضية و63 برونزية، من بين 911 ميدالية متنوعة حققتها ال22 دولة من دول المنطقة التي شاركت بالألعاب من بين 195 دولة شاركت بالألعاب من حول العالم.

تعد استضافة مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن وهو أكبر مؤسسة مالية بالعالم والذي تترأسه الفرنسية كريستين لاغارد مادلين أوديت ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 189 دولة، كنوع من الدعم المعنوي للأولمبياد الخاص الدولي كأكبر مؤسسة إنسانية في العالم تهتم بذوى الإعاقة الفكرية والتي احتفلت مؤخراً بعيدها الذهبي (1968-2018).

Advertisements

وعقد الاجتماع بحضور الدكتور تيموثي شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولي وماري ديفيز الرئيس التنفيذي ورؤساء مناطق العالم السبع يتقدمهم المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان تيموثي شرايفر قد شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التي تسعى إلى وضع التصور المبدئي للخطة الاستراتيجية الخمسية الجديدة (2021-2025)، حيث كانت الألعاب العالمية الأسطورية التي استضافتها أبوظبي في مارس الماضي محل إعجاب وإبهار للمكتب التنفيذي وللمجتمعين، حيث حطمت أبوظبي كل الأرقام القياسية، وحرص المكتب التنفيذي على توجيه تحية شكر وإعزاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الحدث، وكذلك توجهوا بالشكر لشعب الإمارات وكل من ساهم وشارك في أن تخرج «ألعاب أبوظبي» على هذا النحو المبهر.

وأشاد المكتب التنفيذي بمشاركات 195 دولة مثلها 7500 لاعب ولاعبة، وهما رقمان قياسيان جديدان يتحققان في تلك الألعاب، بالإضافة إلى أرقام كثيرة أخرى قد تحققت في هذه الألعاب.

وشهد الاجتماع حضور الرؤساء الإقليميين لباقي مناطق العالم: فريدا فونج الرئيس الإقليمي لشرق آسيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي لإفريقيا، وسيمون كوه الرئيس الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ، وديفيد إيفانجليستا الرئيس الإقليمي لأوروبا أوراسيا، ومارك إدنسون الرئيس الإقليمي لأمريكا الشمالية، وكلوديا اشفيري الرئيس الإقليمي لأمريكا اللاتينية. كما حضر الاجتماعات من الأولمبياد الخاص الدولي أنجيلا سيكولو كبير المسؤولين القانونيين، وستيف بوريلي مدير الموارد البشرية، وتيم كوبوسكو رئيس مكتب المعلومات، ودكتور جون داو رئيس العمليات الإقليمية والبرنامجية، ودينيس دولان رئيس التميز المؤسسي، وكيلي سيلي رئيس قسم التسويق والتطوير، ومايكل مينان المدير المالي، لويس لوريا رئيس الألعاب والمسابقات.