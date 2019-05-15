3 فرق عربية في بطولة الشارقة الدولية للناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية لكرة القدم للاعبي المراحل السنية مواليد 2004 التي تقام نسختها الثالثة برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع شركة الشارقة لكرة القدم وإدارة وإشراف شركة ريتش تارجيت، كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم البطولة بمشاركة عدد من الفرق العربية هي العربي الكويتي والوحدات الأردني والزمالك المصري والوصل والشارقة (أ) والشارقة (ب).

وتفتتح البطولة يوم السبت المقبل وتعقد اللجنة المنظمة المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل البطولة في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة في فندق هوليداي إنترناشونال. وحرص طارق سالم الخنبشي على توجيه الشكر والعرفان إلى مجلس الشارقة الرياضي، وخص بالشكر الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس المجلس، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي الشارقة.