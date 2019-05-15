شكرا لقرائتكم خبر عن «أفوك إيلايت» يتوج بلقب الطائرة.. و12 فريقاً في كرة قدم السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت بطولة زايد الرياضية الرمضانية بتتويج «مانشستر سيتي» بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه، على هامش إقامة البطولة، في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، بحضور الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وجانب من الجماهير، والفرق المشاركة في منافسات الكرة الطائرة.

وأكد الكعبي أن اللقب الذي حققه مانشستر سيتي يبث الفرحة في نفوس كل إماراتي، وهذا اللقب إضافة جديدة لسجل البطولات التي نجح في تحقيقها تحت ظل مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الذي نبارك له هذا الإنجاز الجديد، ونتمنى له مزيداً من التألق والبطولات مستقبلاً.

وفي البطولة، فقد توج الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي فريق «أفوك إيلايت» بمنافسات الكرة الطائرة للرجال بفوزه على فريق بني ياس بشوطين مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي شهدت حضوراً جماهيرياً وتفاعلاً كبيراً في الأوقات الحاسمة للشوط الختامي، ليخطف بذلك «إيلايت» لقب النسخة الثالثة للبطولة من دون تعرضه لأي خسارة، ورغم مشوار «أفوك إيلايت» القوي في البطولة إلا أن بني ياس كان نداً قوياً، وأظهر خلال المباراة جدية كبيرة، ورغبة في تحقيق الفوز ورد الدين ل«أفوك إيلايت» قبل أن يخسر بشوطين مقابل واحد.

وكسب «أفوك إيلايت» الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 14 قبل أن ينتفض بني ياس ويخطف الشوط الثاني ب25 نقطة مقابل 22 ليحتكم الفريقان لشوط ثالث ابتسم فيه الحظ ل«أفوك إيلايت» ب18 نقطة مقابل 16 ويتوج باللقب.

وخطفت منافسات كرة الطائرة أنظار متابعي البطولة في نادي الضباط بأبوظبي، نظراً للمستويات العالية التي قدمتها الفرق التي يشارك معها لاعبون من الإمارات، وصربيا، وباكستان، والبرازيل، وأوكرانيا، والهند، والفلبين، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلغاريا، حيث أظهرت جميع الفرق مستويات عالمية نالت استحسان المتابعين والجمهور.

وأعرب محمد هلال الكعبي عن سعادته بالحضور الكثيف لمباريات البطولة والتفاعل مع منافسات الكرة الطائرة التي نالت إعجاب الحضور والتفاعل مع المباراة النهائية، مشيداً بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريقان اللذان وصلا الى النهائي، وشكر الكعبي جميع اللاعبين المشاركين في المنافسات، متمنياً للفرق التي لم يحالفها الحظ التوفيق في النسخ القادمة.

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وقال: «نتطلع دائماً لاحتضان كل الرياضات الممكنة في بطولة زايد الرياضية، فهذه البطولة أقيمت قبل 23 عاماً بهدف واحد وهو تعزيز دور نادي ضباط القوات المسلحة وشركائه لخدمة المجتمع الإماراتي والمقيمين من أجل ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها».

وافتتحت، أمس الأول، منافسات الكرة الطائرة للسيدات بمباراتين، حيث حقق «إسبريا فولي» فوزاً صعباً على «أفوك إيلايت»، لحساب المجموعة الأولى، بشوطين مقابل واحد، وفي المباراة الثانية في المجموعة الثانية، فاز «إف إس إم نينكس» على «أدفك آي أو»، بشوطين من دون رد (25-9 و25-15) على التوالي، فيما ألغيت المباراة الثالثة بين «إف إس إم نينكس»، و«الغنرز» لعدم أهلية الأخير. وانطلقت، أمس، منافسات كرة القدم للسيدات، وكانت قرعة البطولة أجريت أمس الأول، بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يلعب كل فريق بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل للأدوار المقبلة الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الثمانية، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

وتقام اليوم 6 مباريات ضمن الجولة الثانية من البطولة في الخيمة الرمضانية في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، التي تستضيف مباريات كرة القدم، إذ يلعب فريق فاير بولز مع الميهال (ب) وريجينال سبورت في مواجهة رويال (أ) في المجموعة الأولى، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهتين الأولى بين فريق تيكي تاك ورويال (ج) في الساعة التاسعة والنصف مساء، فيما يواجه فريق المدفعجية نظيره أهلي سداب في المباراة الثانية في العاشرة مساء، وفي المجموعة الثالثة يواجه فريق التحدي نظيره الميهال (أ)، بينما يلعب فريق هانوفر مع رويال (ب).

ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل لبطولة المواي تاي غداً الخميس، وأكد طارق المهيري مشرف مسابقة المواي تاي في بطولة زايد أن نهائيات البطولة ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو/ أيار الجاري بالخيمة الرمضانية بنادي الضباط، وستشارك في منافسات البطولة فرق من داخل وخارج الدولة.

18 لاعبة في رماية السهم اليوم

تنطلق مساء اليوم منافسات رماية السهم على ملعب الكريكت في أبوظبي ضمن بطولة زايد الرياضية التي تنظمها أكاديمية الشيخة فاطمة للرياضة النسائية بمشاركة 18 رامية في هذه الرياضة التي تعتبر من الرياضات الجديدة في البطولة بعد غيابها لأكثر من 4 أعوام عن المنافسات الرمضانية بفندق نادي ضباط القوات المسلحة، ووقفت اللجنة المنظمة على آخر الترتيبات بملعب الكريكيت وراعت كثيراً تواجد عناصر مبتدئة في هذه الرياضة لتقام بمسافة 12 متراً فقط على هدف 80 سم، وستنطلق المنافسات في تمام العاشرة مساءً حيث ستتأهل أفضل 4 راميات من العدد الإجمالي ليخضن نصف النهائى الذي ينطلق الساعة الحادية عشرة لتحديد أطراف النهائى الذي سيقام في الحادية عشرة والنصف، فيما سيتم تكريم الفائزين في تمام الثانية عشرة.