«دبي باليرز» يتصدر المجموعة الأولى في السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت مساء أول من أمس، منافسات دوري المجموعات ببطولة السلة 3×3 في فئتي الشباب والرجال، وأسفرت نتائجها عن تصدر «دبي باليرز» للمجموعة الأولى بعد فوزه في مباراتين على حساب «بوزيتف سول» 15-7 و«بيتس بيلاني أ» 2-0، فيما تصدر فريق سوق دبي الحرة1 المجموعة الثانية بفوزه في المباراتين الأولى والثانية على حساب «أليك» 2-0 ثم على حساب فريق سوق دبي الحرة 3 بنتيجة 10-7، فيما أسفرت نتائج المجموعة الثالثة عن فوز فريق سوق دبي الحرة 2 على «باليرز» 8-7 قبل أن يخسر على يد «ريزينج كينجس» في المباراة الثانية 10-7، وفي المجموعة الرابعة فاز فريق «الكرة قبل كل شيء» على شرطة دبي 11-9 في المباراة الأولى، وعلى سبارتانس في المباراة الثانية 16-6.

وعبر عدد من لاعبي فريق نادي النصر المشاركين في منافسات كرة السلة 3×3 ضمن دورة ند الشبا الرياضية عن سعادتهم بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في البطولة الرياضية الرمضانية الأكبر، والتي دشنت في منافساتها بطولة كرة السلة الثلاثية للمرة الثانية، حيث أقيمت النسخة الماضية في فستيفال ستي، والنسخة الحالية في حي التصميم، وعلى ضفاف قناة دبي المائية.