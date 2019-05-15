الحمرا وبوحصا يقتربان من نصف نهائي بطولة حمدان بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت مباريات بطولة حمدان بن زايد، الظفرة 2019 لكرة القدم بالملاعب الفرعية لنادي الظفرة بمدينة زايد بمنطقة الظفرة لليوم السابع على التوالي.

وفي مباريات المجموعة الأولى، اقترب فريق الحمرا من حجز موقعه ضمن دور الأربعة بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي ووصوله إلى النقطة التاسعة دون خسارة، فيما انحصر الصراع على المركز الثاني في المجموعة بين فريقي العد وحصن السرة.

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وفي المجموعة الثانية، سار فريق بوحصا على خطى الحمرا، محققاً فوزه الثالث أيضاً في المجموعة ومقترباً من نصف النهائي بعد فوزه على فريق السلع 2-7 ليصل إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة.

ومن جانبه، أشاد حكمنا الدولي السابق محمد عبد الكريم، رئيس اللجنة الفنية للبطولة بالمستوى الفني الذي أظهرته الفرق المتنافسة خلال الأيام الماضية، مؤكداً ارتفاع المستوى الفني للبطولة خلال التصفيات النهائية بصورة ملحوظة مع ارتفاع واضح في مستوى الحضور الجماهيري.

ومن جانب آخر، سجلت معدلات الحضور الجماهيري، تصاعداً ملحوظاً؛ حيث وصل عدد الحضور خلال الأسبوع الأول من التصفيات النهائية إلى 6 آلاف و361 شخصاً، كما سجلت الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة متمثلة في الخيمة التراثية، نجاحاً منقطع النظير بوجود عدد كبير من الأسر والأفراد داخل الخيمة.