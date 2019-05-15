اكتمال عقد المربع الذهبي لفرق الناشئين

أسفرت نتائج رابع أيام بطولة قناة الشارقة الرياضية عن فوز فريق كواترو على سبورت فور أول 3-2، ضمن مباريات بطولة الناشئين، وسجل لكواترو مايد عباس هدفين، وزايد الشرياني، وسجل عمير حسن وإبراهيم حسن لفريق سبورت فور أول الذي ودع البطولة.

وفي المباراة الثانية فاز ناشئة واسط على تالينو بنتيجة 12 -1، وسجل للفائز عبدالله يوسف 5 أهداف، وعبدالرحمن الشامسي هدفين، وفهد جاسم هدفين، وسلمان نبيل وسلمان الرئيسي وخالد الأميري.

واكتمل عقد الدور نصف النهائي، مع صعود فرق فاست وكواترو وتي جي وناشئة واسط.

وتلعب مباراتا دور نصف النهائي الجمعة، حيث يواجه فاست للمقاولات فريق كواترو، وتي جي فريق ناشئة واسط.

Advertisements

وفي بطولة الكبار، ترتاح جميع الفرق اليوم الأربعاء، وستعود الإثارة والندية غداً الخميس بمواجهات مهمة في الدور ربع النهائي، والفرق التي ضمنت التأهل حتى الآن هي الإمبراطور وإي بي إل جروب وخورفكان وشرطة الشارقة وفهود.

وأكد يوسف أسامة الدوخي، مدرب فريق تي جي أن فريقه عازم على بلوغ المباراة النهائية، وقال: «نحترم جميع الفرق ورغم تساوي الحظوظ وتقارب المستويات فإننا سنبذل أقصى الجهود لأجل التأهل للنهائي»، وتوجه بالشكر إلى قناة الشارقة الرياضية على التنظيم والعمل الاحترافي المميز في التعامل مع الفرق، وتوفير كل عوامل النجاح للبطولة التي أصبحت علامة مميزة للإمارة الباسمة في الشهر الفضيل.

وشهدت بطولة الشارقة الرياضية للموسم الثاني على التوالي مشاركة اللاعب الأمريكي فلافيو فريج وهو لاعب مقيم ومقيد ضمن سجلات فريق نادي شباب الأهلي، وهو من مواليد 1994، ويدرس في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في دبي.

وقال فلافيو: سعيد باللعب في البطولة والعيش في دولة الإمارات، أشعر بكل الراحة والحياة الاجتماعية الكريمة مع زملائي اللاعبين في نادي شباب الأهلي، وبحكم الانضمام لهذا النادي أصبحت واحداً من أبنائه ومشجعيه.

وتوجه بالشكر إلى أسرة قناة الشارقة الرياضية على هذه البطولة الرائعة والمتميزة إعلامياً، وقال: «أنا سعيد بالمشاركة فيها خلال موسمين على التوالي، وأشكر الجهاز الفني في نادي شباب الأهلي المدرب عبدالله عبدالباسط، والمدرب خالد حمداوي، وحمد المري مشرف فريق نادي شباب الأهلي، وزملائي اللاعبين في شباب الأهلي الذين أعتبرهم أسرتي الثانية».