متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تتواصل مبارياتها بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، مراحلها الختامية في دورها التمهيدي، بعد أن تكشفت بشكل كبير ملامح التأهل لدور الأربعة من المجموعتين.

وتعادل فريق شركة قصر الإمارات وفريق صندوق أبوظبي للتنمية 1-1 ضمن المجموعة الثانية ،وقد سجل لفريق شركة قصر الإمارات رافزان وللقصر هزاع المهيري، وشهدت تشكيلة فريق أبوظبي للتنمية مشاركة اللاعب الفرنسي جريجوري أقدم اللاعبين المحترفين في الدولة، والذي لعب لأندية دبي والأهلي (سابقاً) واتحاد كلباء.