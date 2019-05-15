شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة كأس منصور بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تتواصل مبارياتها بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بإشراف اللجنة الرياضية بوزارة شؤون الرئاسة، مراحلها الختامية في دورها التمهيدي، بعد أن تكشفت بشكل كبير ملامح التأهل لدور الأربعة من المجموعتين.
وتعادل فريق شركة قصر الإمارات وفريق صندوق أبوظبي للتنمية 1-1 ضمن المجموعة الثانية ،وقد سجل لفريق شركة قصر الإمارات رافزان وللقصر هزاع المهيري، وشهدت تشكيلة فريق أبوظبي للتنمية مشاركة اللاعب الفرنسي جريجوري أقدم اللاعبين المحترفين في الدولة، والذي لعب لأندية دبي والأهلي (سابقاً) واتحاد كلباء.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة كأس منصور بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.