العنبري: غرفة الملابس تدعوني إلى التفاؤل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

شهد الملعب الفرعي في نادي الشارقة مساء أمس الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل مشجعي «الملك» حيث تم فتح التدريبات لأول مرة في مسيرة الفريق هذا الموسم.

واستقبلت الجماهير اللاعبين والمدرب عبدالعزيز العنبري بالتصفيق، وذلك لحثهم على حسم اللقب اليوم أمام الوحدة، كما حرص المصاب شوكوروف، والعائد حديثاً من الإصابة أحمد سيف الزري على ارتداء قمصان التدريبات كنوع من التشجيع والتحفيز.

من جهته، أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة ان الخسارة من «الإمبراطور» لم تؤثر في «الملك»، وقال: تجاوزنا آثار خسارة المباراة السابقة أمام الوصل، وأجواء غرفة الملابس الإيجابية تدعوني للتفاؤل أمام الوحدة، رغم اننا سنواجه أحد أفضل الفرق في الدور الثاني .