«مبادلة» تكرم أبطال دوريها الكروي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، ومجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين ببطولة «دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم»، في دورته الثالثة، وذلك في احتفال خاص باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وقد فاز ببطولة أبوظبي، فريق الشامخة بعد تغلبه على فريق حفيت بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، وفاز ببطولة العين، فريق الروضة الشرقية بعد فوزه على فريق الصاروج بنتيجة 3-1.

وقام حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»، بتسليم كأسي البطولة لفريقي الشامخة والروضة الشرقية.

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وتم خلال الحفل، تكري محمد سعد من فريق الطويلة، الذي فاز بجائزة هداف بطولة أبوظبي؛ حيث أحرز 25 هدفاً، واللاعب محمد الفارس من فريق الساد الذي فاز بجائزة هداف بطولة العين محرزاً 22 هدفاً.

وقال حميد عبدالله الشمري: «أشكر جميع المشاركين على ما تحلوا به من التزام وروح رياضية داخل الملعب وخارجه. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً ملحوظاً في تشجيع وتمكين الشباب على ممارسة هذه اللعبة الجماعية واتباع نمط حياة صحي.

ومن جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: « حجم المشاركة والتفاعل الذي حظيت به بطولة هذا العام، يعكس مكانة وأهمية البطولة وانعكاسها الإيجابي على الفرق الشبابية المشاركة».