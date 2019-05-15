المعلا والكتبي يفتتحان بطولة الشارقة الدولية للشطرنج

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والدكتور عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي منافسات بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الرابعة والعشرين.

حضر الافتتاح الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وانستاسيا ساروكينا رئيسة الاتحاد البيلاروسي للشطرنج وحسان توردلييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للشطرنج وعدد من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والأندية الشطرنجية في الدولة، وتشهد البطولة مشاركة 146 لاعباً ولاعبة من 25 دولة منهم عدد كبير من حملة الألقاب الدولية.

وقام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بإهداء درع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للدكتور عبيد الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي تقديراً لزيارته للنادي وتشريفه للبطولة وافتتاحه لفعالياتها.

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وتقدم الدكتور عبيد الكتبي بالشكر والتقدير للشيخ سعود المعلا وللدكتور سرحان المعيني على دعوتهم له للحضور والمشاركة في افتتاح البطولة وأعرب عن سعادته بما شهده من إمكانات بالنادي مبيناً أن هذا الصرح الرياضي الكبير يدعو للفخر والاعتزاز وأن مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين الدوليين أصحاب الألقاب الدولية يؤكد على السمعة الطيبة التي تحظى بها رياضتنا بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وتقدم الشيخ سعود المعلا بالتهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيراً إلى أن هذه البطولة تقام للعام ال24 على التوالي بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأن هذه الرعاية هي سر نجاح البطولة، وأفاد أن البطولة تحظى بمشاركة كبيرة من خارج الدولة من لاعبين أو لاعبات أو حكام دوليين وأن هذا التواجد الدولي على أرض الدولة يظهر مدى ما تحظى به البطولة من اهتمام.

من جانبه أشاد الدكتور سرحان حسن المعيني بالتنظيم الجيد للبطولة وقال: إنها بطولة مميزة وتشهد مشاركة عدد من الدوليين على رأسهم بطلنا سالم عبد الرحمن الذي نتمنى أن يحقق المركز الأول بالبطولة حيث يعتبر من أوائل اللاعبين على مستوى العالم في الشطرنج السريع وتصنيفه الدولي 2720 وهو المصنف الأول بالبطولة.

هذا ولم تشهد الطاولات الأولى في البطولة أية مفاجآت وأسفرت نتائج الجولتين الأولى والثانية عن تصدر 33 لاعباً برصيد نقطتين من جولتين يتقدمهم المصنف الأول في البطولة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة سالم عبد الرحمن الذي كان فاز على الهندي الدولي عبيد مجاور كما فاز الأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرييل سركيسيان على الفلبيني الدولي دانيلو الريس وفاز الأستاذ الدولي الكبير الأذري غادير غوسينوف على الأردني كنعان النامس وفاز الأستاذ الدولي الكبير وولتر أرينسيبيا على الدولي السوري حذيفة فاروق كما فاز الأستاذ الدولي فؤاد الطاهر على لاعب نادي الشارقة سيف أحمد.