العجب و«الغزال» يشيدان بمبادرة نادي الرمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبّر فيصل العجب نجم المنتخب السوداني لكرة القدم السابق ونادي المريخ، وزميله مهند الطاهر الملقب ب«الغزال» هداف نادي الهلال العاصمي السابق، ولاعب هلال الأبيض الحالي عن سعادتهما؛ بتلبية دعوة نادي الرمس للمشاركة في المباراة الاستعراضية أمام قدامى المنتخب المصري ضمن فعاليات بطولة عبد الله بن جمعة الرمضانية.

وقال العجب: إن حرص فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس على دعم نجاح الفكرة، وحشد الجهود الكبيرة لتحقيق النجاح من المعطيات المهمة التي عززت الصورة المشرفة والأجواء الجميلة التي كانت حاضرة في نادي الرمس بوجود الجماهير الكبيرة من أبناء الجالية السودانية، مبيناً أن المواجهة نفسها كانت عبارة عن حدث رياضي بارز مع الأشقاء المصريين في الإمارات أرض التسامح والمحبة.

بدوره، وصف اللاعب مهند الطاهر المشهد الرائع في نادي الرمس بأنه إعادة لصور في الذاكرة الرياضية لأسماء مرموقة من اللاعبين في صفوف الفريقين.