مجلس دبي الرياضي يطّلع على تقارير الموسم الرياضي وخطط العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي أهمية قطاع أكاديميات كرة القدم في دعم فرق الأندية باللاعبين الموهوبين وضمان استمرارية انتقاء وتطوير المواهب الوطنية وعدم البحث عن اللاعب الجاهز من خارج منظومة النادي، كما أكد على استمرارية العمل على تطوير هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لعمل الأندية وشركات كرة القدم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبدالله الكرم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، موزة المري، مريم الحمادي، لمياء خان، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقرير نتائج أندية دبي خلال الموسم 2018-2019 الذي شهد تحقيق نتائج متميزة في مختلف الرياضات، والذي يأتي ضمن استراتيجية عمل المجلس والتأكيد على الاهتمام بجميع الرياضات ولمختلف الفئات العمرية.

كما استعرض مجلس الإدارة تقرير فريق الخبراء الفرنسيين الخاص بتقييم عمل أكاديميات كرة القدم في أندية دبي وتحليل نقاط القوة وجوانب التطوير فيها بعد أن قام الخبراء بزيارات ميدانية وعقدوا لقاءات مع العاملين فيها، وتابعوا التدريبات وبرامج إعداد وتطوير اللاعبين المعتمدة في هذه الأكاديميات بإشراف مجلس دبي الرياضي.

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وأكد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على استمرار المجلس في جهوده لدعم قطاع الأكاديميات وتطوير منظومة العمل فيه، سواء من ناحية وضع الخطط والبرامج أو تطوير العاملين فيها وفق أفضل الممارسات المعتمدة، لأن المجلس يؤمن بأن الأكاديميات توفر حلولاً فاعلة للأندية وشركات كرة القدم في مجال انتقاء اللاعبين ودعم الفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

كما استعرض مجلس الإدارة مختلف التقارير الخاصة بخطط العمل وأداء اللجان الدائمة في المجلس، من بينها تقرير نظام الحوكمة في الأندية، وتقرير عن الخطط الاستراتيجية لأندية دبي، وتقرير لجنة المرأة والرياضة، وتقرير الفعاليات الرياضية المحلية والدولية التي تم تنظيمها، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

وتم التأكيد على استمرار تنظيم الفعاليات الرياضية المميزة واستقطاب المزيد منها لا سيما التي يتم تنظيمها في محمية المرموم، ومنطقة حتّا، لكون هاتين المنطقتين تضمان عناصر طبيعية، وتضاريس مختلفة تناسب العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

كما ثمّن مجلس الإدارة تفاعل ومشاركة المرأة الإماراتية ومن مختلف الجنسيات، في الفعاليات التي ينظمها المجلس من خلال لجنة المرأة والرياضة، أو التي يدعم المجلس تنظيمها، وأكد على توسيع رقعة البطولات الرياضية للمرأة من حيث التنوع في نوع الرياضة، وفي أماكن المنافسات.

وتم في الاجتماع أيضاً الاطلاع على التقرير النهائي للنسخة الأولى من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وكذلك الاطلاع على تقرير الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أصبح من أهم المنصات العالمية لمناقشة واقع ومستقبل كرة القدم العالمية، وتم تشكيل لجان منظمة للمؤتمر واستعراض المواضيع المرشحة لاختيار شعار المؤتمر منها، وتكون محوراً للجلسات وورش العمل.