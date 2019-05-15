ماجد حسن نجم الجولة 24

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد مهاجم شباب الأهلي ماجد حسن، جائزة «نجم الجولة» ال24 من دوري الخليج العربي التي تنظمها شبكة سبورت فور أوول الإخبارية عبر صفحاتها الرسمية في إنستجرام.

وقام وفد من جائزة سبورت فور أوول للنجوم، بزيارة ملعب شباب الأهلي في العوير تقدمهم عيسى الخاجة، الراعي الرئيسي للجائزة، والذي قام مع عبدالكريم الحاج، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، بتتويج نجم الجولة.

وعبر ماجد حسن، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المحفزة، وتقدم بالشكر للجماهير الذين قاموا بالتصويت لصالحه.

ونال ماجد 731 صوتاً بعد تألقه في مباراة شباب الأهلي والنصر، متفوقاً على البرازيلي فابيو ليما الذي حصد 458 صوتاً.