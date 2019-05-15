«خلف الحبتور» لتأكيد صدارته أمام «الاتحاد»

يطلب الوافد الجديد فريق خلف الحبتور اليوم، صدارة فرق المجموعة الثالثة في سباعيات مكتوم بن راشد الكروية، وذلك حين يلتقي في العاشرة مساء بطل 2013 و2014 فريق الاتحاد الرياضي للجامعات في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

ويطلب كل من فريقي العين ونيس أف سي، تضميد جراهما، وخطف انتصارهما الأول، على أن تتبع في الساعة 11 مساء بلقاء وحيد لحساب المجموعة الرابعة يجمع دناتا وأصباغ ناشيونال.

وكانت البطولة، قد شهدت أمس الأول، تأكيد فريق خلف الحبتور أوراق اعتماده كمنافس بارز على اللقب بخطف انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه على فريق العين7-4، وسجل للفائز راشد عيسى وراشد علي وعبدالله سعيد (هدفان لكل منهم)، وحيد عبدالله المنصوري «هدف»، وللخاسر خالد الكندري «هدفين» وهدف لكل من سعيد سالم وعلي العلي.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثالثة ذاتها، تحقيق السيلساو لانتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على فريق نيس إف سي بنتيجة هدفين دون رد، فيما سجلت المجموعة الرابعة تأكيد فريق الإمبراطور لصدارته عقب تحقيق فوزه الثاني على التوالي، والذي جاء على حساب فريق مركز هانوفر الطبي3-1.

Advertisements

وبنتائج الجولة الثالثة، تقاسم كل من فريقي خلف الحبتور والسيلساو، صدارة فرق المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ليقتربا من تأهلهما للدور الربع نهائي، خصوصاً أن فرق نيس إف سي والعين والاتحاد الرياضي لديها نقطة لكل منها.

وسجلت المجموعة الرابعة ابتعاد الإمبراطور في الصدارة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن أصباغ ناشيونال الوصيف، ويتشارك هانوفر الطبي ودناتا المركز الأخير من دون نقاط.

وشكلت مباريات أمس الأول، الظهور الرسمي الرابع على التوالي لنجم المنتخب الوطني ونادي الوصل والعين والنصر وعجمان السابق محمد عمر في البطولة الرمضانية، في ظل الطموح لحصد لقبها للمرة الأولى، وعلق محمد عمر على مشاركته في النسخة التاسعة في ظل خوض تحدٍ جديد مع فريق خلف الحبتور، بالقول: البطولات الرمضانية وعلى الرغم من كونها فعاليات تستلهم روح الشهر الفضيل، إلا أنها تبقى فرصة سانحة لعودة لقاء نجوم الكرة الإماراتية بأجيالها المختلفة، وعودة منافستها على البساط الأخضر».

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، ومدير عام بطولة مكتوم بن راشد العقيد خلفان الجلاف، أن النسخة الحالية، شهدت ارتفاعاً بنسبة 60% من حيث الندية والحماس للمباريات مقارنة بنسخة العام الماضي.

ووجه الجلاف، في ختام حديثه الشكر إلى قائد عام شرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، على الدعم المتواصل للأنشطة الرياضية والمجتمعية كافة.