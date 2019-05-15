رمضانية النادي العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي لبطولة النادي العربي الرمضانية لكرة القدم، وشهدت البطولة أمس الأول تأهل شباب أم القيوين والريدز بعد فوز الأول على الثاني 6-1 في صراع حسم الصدارة، حيث شهت المواجهة تألق الثنائي حنيف سليمان ويوسف موسى بثائية لكل منهما، فضلاً عن هدف لمحمد جاكري وسيف عبدالكريم، بينما أحرز مسفر الكثيري الهدف الوحيد لفريق الريدز، حيث نال اللاعب سليمان الموسى جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بدوره تغلب فريق بوكا على غودز تايم بهدف نظيف حمل توقيع سامي أحمد محمد في الدقيقة 25، ونال وليد أحمد جائزة نجومية المباراة التي قدمها له الحكم شاهين الحوطي.