شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادى دجلة بعد التعادل أمام بيراميدز: حزين للنتيجة..وحاسس أنى خسرت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، حزنه عقب التعادل مع بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز، مؤكدا أنها مثل الهزيمة وذلك بسبب كثرة ضياع فرص التهديف .
وأوضح المدير الفنى لوادى دجلة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport ، أن فريقه أضاع فرصة حصد الثلاثة نقاط فى الشوط الأول بسبب الفرص السهلة الذى أهدرها لاعبى الفريق الدجلاوى .
وأشار تاكيس جونيس أن فريقه محظوظ أنه لم يخسر اللقاء بالكامل فى الشوط الثانى من عمر المباراة، وهذا الأمر ظهر فى مباراة اليوم والزمالك الماضية أيضا.
وتعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى مباراة مثيرة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.
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