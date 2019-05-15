شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادى دجلة بعد التعادل أمام بيراميدز: حزين للنتيجة..وحاسس أنى خسرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، حزنه عقب التعادل مع بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز، مؤكدا أنها مثل الهزيمة وذلك بسبب كثرة ضياع فرص التهديف .

وأوضح المدير الفنى لوادى دجلة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة on sport ، أن فريقه أضاع فرصة حصد الثلاثة نقاط فى الشوط الأول بسبب الفرص السهلة الذى أهدرها لاعبى الفريق الدجلاوى .

وأشار تاكيس جونيس أن فريقه محظوظ أنه لم يخسر اللقاء بالكامل فى الشوط الثانى من عمر المباراة، وهذا الأمر ظهر فى مباراة اليوم والزمالك الماضية أيضا.

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