شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف نقاط القوة والضعف بفيديوهات الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على إعداد تقرير كامل بالفيديو على فريق نهضة بركان وعناصر القوة والضعف به من خلال متابعة مبارياته الأخيرة سواء فى الكونفدرالية أو البطولة المغربية، والتى كان أخرها مباراته أمام الوداد البيضاوى فى الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى المغربى، والتى انتهت بفوز نهضة بركان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحرص الجهاز الفنى على التركيز مع المدافعين على ضرورة فرض رقابة لصيقة على التوجولى كودجو لابا، هداف الفريق المغربى، الذى سجل 18 هدفًا فى 18 مباراة خاضها فى البطولة المغربية، حيث يُعد من أبرز عناصر الفريق المغربى الذى سيحرص الجهاز الأبيض على عرض تحركاته والمميزات التى يتمتع بها من أجل تسهيل المهمة على المدافعين للسيطرة على تحركاته وإيقاف خطورته.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.