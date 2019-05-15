شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية يتنافسون على النجاة من المركز الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد موسم 2018 / 2019 صراع شرس للهروب من المركز الـ 16 بالدورى الممتاز و المقرر أن يهبط إلى الممتاز بـ مع النجوم و الداخلية الذى تأكد هبوطهما رسميا .

ونجد ان الصراع قائما حتى الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة بين 10 أندية و يرصدهم الخليج 365 فى التقرير التالى :

يعد فريق بتروجت من أبرز الأندية المرشحة إلى الهبوط فى ظل تواجده فىالمركز الـ 16 برصيد 34 نقطة و يتبقى له مباراتين فقط و ليس لديه مؤجلات ، حيث أنه لعب 32 مباراة فاز فى 8 و تعادل فى 10 و خسر فى 14 لقاء .

كما ان سموحة موقفة ليس بالسهل خاصة أنه يتواجد فى المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة و ليس له مؤجلات ، حيث لعب 32 مباراة و يتبقى له جولتين ، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات و تعادل فى 14 و خسر 11 لقاء .

حرس الحدود

لاسيما و ان حرس الحدود أيضا متواجدا فى الصراع فى ظل تواجده فى المركز الـ 14 برصيد 35 نقطة و يتبقى له 3 لقاءات من بينهم مباراة مؤجلة ، حيث لعب 31 مباراة ،حقق الفوز فى 8 و تعاجل فى 11 و خسر فى 12 لقاء .

أما وادى دجلة فلا يبتعد أيضا عن الصراع حيث أنه متواجدا فى المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة ، حيث لعب 31 مباراة محققا الفوز فى 9 مباريات و 8 تعادلات و خسر فى 14 لقاء .

بينما يحتل الجونة المركز الـ 12 بنفس بواقع 36 نقطة ، لعب 32 لقاء ، محققا الفوز فى 8 و تعادل فى 12 و خسر مثلهم و يتبقى له جولتين .

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أما الإتحاد السكندرى فيتواجد فى المركز الـ 11 بنفس رصيد الجونة ، حيث لعب 32 لقاء ، محققا الفوز فى 8 و تعادل فى 12 و خسر فى مثلهم .

و لو يختلف موقف الإنتاج الحربى عن الإتحاد و الجونة فهو يتواجد فى المركز الـ 10 بنفسالرصيد إلا أنه لديه لقاء مؤجر ، حيث لعب 31 مباراة ، محققا الفوز فى 8 مباريات و تعادل فى 12 و خسر 11 .

كما أن إنبى يتواجد أيضا فى دائرة الخطر بنفس الرصيد بواقع 36 نقطة فى المركز الـ 19 ، حيث لعب 31 مباراة ، محققا الفوز فى 8 و تعادل فى 12 و خسر فى 11 .

فيما أن طلائع الجيش يتواجد فى المركز الـ 8 برصيد 37 نقطة و لم يتبقى لديه مباريات مؤجلة ، حيث لعب 32 مباراة ن محققا الفوز فى 9 مباريات و تعادل فى 10 لقاءات و خسر فى 13 .

كما أن فريق الإسماعيلى يتواجد حاليا فى المركز الـ 7 برصيد 38 نقطة و يتبقى له مباراتين مؤجلتين و الجولة الأخيرة و قلب الأخيرة ، حيث لعب 30 لقاء ، محققا الفوز فى 9 و تعادل فى 11 و خسر فى 10 .