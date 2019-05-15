كاميرا سوبر كورة.. ترصد كواليس مواجهة بيراميدز ودجلة × 3 مشاهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبركورة" كل كواليس مباراة بيراميدز ووادى دجلة، التى أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1. وتعادل بيراميدز أمام وادى دجلة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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