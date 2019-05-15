شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رحيل المدربين والتعاقد معهم غير مفهوم فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن تعاقد الأندية مع مدربين و إقالتهم بعد ذلك غير مفهوم فى الدورى المصرى.

وأضاف حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT، الأندية تتعاقد فى بداية الموسم مع مدرب ما وبعد 4 أو 5 مباريات يتم إقالة المدرب بسبب سوء النتائج ويتم إستقدام مدرب آخر ويحقق نتائج سيئة، والأفضل هو البقاء على المدرب الأول الذى تعاقد مع لاعبين وقضى معهم فترة إعداد أما الإقالة بعد مباراتين أو ثلاثة قرار غير مفهوم.

وتمنى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من الأندية الموسم المقبل الاستقرار على أسماء المدربين من بداية الموسم وعدم التغيير الكثير للمدرب.