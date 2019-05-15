شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أحمد الكأس يوقع عقود تدريب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد الكأس لاعب منتخب مصر والنادى الأوليمبى الأسبق، على عقود قيادة فريق الكرة بنادى الأوليمبى خلال الموسم الجديد، وذلك فى حضور مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس طارق السيد، بعد الاتفاق على تشكيل الجهاز الفنى والإدارى وكافة التفاصيل التى تخص فريق الكرة الأول .

ويضم الجهاز الفنى الجديد كلاً من:

أحمد الكأس ، مدير فنى

خالد عبده ، مدرب عام

يسرى عز ، مدرب

ابراهيم فرج ، مدرب حراس مرمي

عبد الله فرج ، مخطط أحمال

أيمن شعبان ، مدير كرة

أحمد أوشا ، إداري

ياسر محمود ، إدراى

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تامر البخاري ، أخصائى علاج طبيعى

أحمد عبد الراضى ، مدلك

وأكد طارق السيد، ثقته فى قدارت أحمد الكأس أحد ابناء النادى الأوليمبى فى قيادة الفريق للعودة إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل، خاصة بعد القيادة المتميزة لـ " الكأس " مع فريق نادى سماد أبو قير خلال الموسم الماضى ودخوله دائرة المنافسة على حجز بطاقة التأهل .

ومن جانبه، أبدى أحمد الكأس سعادته للعودة إلى بيته مجدداً بعد أن قاد فريق الكرة من قبل، مشيراً إلى أن هدف الجهاز الفنى هوالمنافسة بقوة والصعود إلى الدورى الممتاز وتحقيق حلم أعضاء وعشاق النادى الاوليمبى العريق .

وأضاف المدير الفنى الجديد بأنه سيسعى إلى إبرام التعاقد مع عدد من الصفقات المميزة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، وخوض فترة أعداد قوية تمهيداً لتقديم موسم قوى .