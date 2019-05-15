شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأوليمبي ينطلق 3 يونيو استعداداً لوديتي أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب المدير الفني إنطلاق معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو المقبل استعداداً لوديتي أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو ثم مواجهة فلسطين يوم 16 من نفس الشهر.

أكد شوقى غريب أن المعسكر سيكون مفتوح لمدة يومين على أن يتدرب اللاعبين ويغادرون للمبيت فى منازلهم ثم الإنضمام مساء يوم 5 يونيو للسفر صباح اليوم التالي مباشرة إلى اوزباكستان.

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من المقرر أن يسافر المنتخب يوم 6 ثم العودة يوم 13 للقاهرة ، ثم السفر يوم 15 إلى فلسطين لمواجهتها ودياً يوم 16.